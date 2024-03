Bimbo trova un chiodo nell’insalata di patate: la scoperta nella mensa di una scuola elementare di Milano Un chiodo è stato trovato nell’insalata di patate in un piatto di un bambino nella scuola elementare di via Ariberto a Milano: sono scattati gli accertamenti anche del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Triste scoperta nella mensa di una scuola di Milano. Un chiodo è stato trovato nell'insalata di patate in un piatto di un bambino nella scuola elementare di via Ariberto nella mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, il chiodo sarebbe stato trovato conficcato nell'insalata di patate. Ora si sta procedendo con tutti accertamenti del caso anche da parte del Comune. Non è che l'ennesimo caso.

Solo qualche giorno fa i piccoli studenti di un'altra scuola milanese hanno trovato pezzi di plastica nel pane distribuito in mensa. La società milanese che gestisce le mense scolastiche ha tenuto a precisare: "A fronte del ritrovamento di un corpo estraneo nella giornata di oggi presso una scuola primaria, è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione del prodotto ‘pane con farina biologica di grano tenero' presso le utenze in cui non era ancora stato consumato". Anche allora subito era scattata la segnalazione all'Ats e ai carabinieri del Nas per l'avvio delle indagini.