I bambini della mensa scolastica trovano pezzi di plastica nel pane: è la seconda volta in una settimana Dopo 5 giorni dal precedente caso, i piccoli alunni delle scuole comunali di Milano hanno trovato pezzi di plastica nel pane distribuito in mensa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, lunedì 4 marzo, i piccoli alunni delle scuole comunali di Milano hanno trovato pezzi di plastica nel pane distribuito in mensa. Lo stesso era successo il 28 febbraio, appena quindi 5 giorni fa. Subito la società milanese che gestisce le mense scolastiche ha tenuto a precisare: "A fronte del ritrovamento di un corpo estraneo nella giornata di oggi presso una scuola primaria, è stata sospesa in via precauzionale la somministrazione del prodotto ‘pane con farina biologica di grano tenero' presso le utenze in cui non era ancora stato consumato".

E subito si è provveduto a un cambio della rotta, l'azienda si è attivata subito per fare in modo che non accada più: "A partire dalla giornata di domani la fornitura del pane e dei prodotti da forno sarà sospesa e in seguito sostituita con prodotti alternativi di altro fornitore. Dopo l’episodio odierno, è stata nuovamente inoltrata segnalazione ad Ats e ai carabinieri del Nas per il necessario prosieguo delle attività di indagine". Chiarendo anche che "ulteriori decisioni potranno essere assunte all’esito degli accertamenti effettuati dai carabinieri".

Dopotutto esattamente come cinque giorni fa "erano state effettuate tempestive e approfondite verifiche lungo l’intera filiera per valutare eventuali non conformità, con ispezioni a cura di Milano ristorazione, del comune di Milano, di Ats e dei carabinieri del Nas". Già il 28 febbraio l'azienda aveva sospeso "la somministrazione del prodotto ‘pane integrale' (dove era stato trovato un pezzo di plastica) in alcune scuole primarie, infanzia e nidi a seguito di una segnalazione per il ritrovamento di un frammento di plastica o materiale similare, rinvenuto insieme a del pane".