Trovato un pezzo di plastica in un panino della mensa, Milano Ristorazione ritira il pane da scuole e asili In un panino servito alla mensa di una scuola milanese è stato trovato un "frammento di plastica". La società comunale Milano Ristorazione ha comunicato ai genitori di aver ritirato tutto il pane integrale che avrebbe dovuto essere servito.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un "frammento di plastica" è stato ritrovato nel pane servito ieri, mercoledì 28 febbraio, in una mensa scolastica milanese. L'istituto dove è avvenuto il ritrovamento non è stato resto noto, ma Milano Ristorazione, la società comunale che si occupa della fornitura del cibo in numerosi complessi cittadini, ha deciso di ritirare il pane integrale che avrebbe dovuto essere servito oggi dalle mense di elementari, dell'infanzia e asili nido. "È già capitato e doveva essere solamente un'eccezione", ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo in Consiglio comunale ricordando l'episodio del bullone di un anno fa, "la situazione ci preoccupa molto, chiederemo verifiche e report dettagliati delle mense".

Le verifice sull'incidente del 28 febbraio

Quello di ritirare tutto il pane integrale è stata una decisione presa a scopo precauzionale. Milano Ristorazione, infatti, ha già effettuato "le prime tempestive verifiche presso la cucina e la scuola, oltre che presso il fornitore" ma preferisce approfondirle anche nei prodotti non distribuiti. Intanto, per quanto è stato possibile accertare, nessun altro "corpo estraneo" pare sia stato trovato in "nessun'altra porzione di pane".

La società comunale ha avvertito di quanto accaduto le famiglie delle scuole milanesi che si affidano al suo servizio con una comunicazione. Nella lettera, Milano Ristorazione assicura: "Stiamo proseguendo con ulteriori verifiche per comprendere la dinamica” dei fatti.

Le reazioni dell'opposizione

Tutt'altro che rassicurata è, invece, l'opposizione al Consiglio comunale. Il capogruppo di FdI, Riccardo Truppo, ha ricordato che quasi un anno fa un bullone era stato trovato all'interno del panino di uno studente di quinta elementare. Quell'incidente portò, poi, alle dimissioni dell'allora presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Natangelo. "Le risultanze del bullone ritrovato cosa ci hanno insegnato?", ha domandato in aula Truppo, "speriamo che i materiali ritrovati non siano solo una minima parte di quanto già ingerito dai nostri bambini".

Duro anche il commento di Samuele Piscina, segretario della Lega a Milano: "Non è concepibile che periodicamente si debbano affrontare situazioni analoghe", ha dichiarato, "è forse pretendere troppo il fatto di chiedere più attenzione per i bimbi milanesi da parte di chi governa la città?".