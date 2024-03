Le ultime foto di Edoardo Galli dopo la scomparsa: alla stazione di Milano non ha incontrato nessuno Sono state diffuse le ultime immagini di Edoardo Galli, il 17enne scomparso da Colico (Lecco), mentre si trova alla stazione centrale di Milano. I filmati risalgono al 21 marzo quando l’adolescente è sparito da casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 28 marzo, sono state diffuse le ultime immagini, riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella Stazione Centrale di Milano, che immortalano Edoardo Galli, il ragazzo di 17 anni scomparso da Colico (Lecco). I frame sono in possesso della Procura della Repubblica di Lecco e mostrano l'adolescente mentre cammina sul binario dove è giunto il treno proveniente da Morbegno.

Edoardo Galli non è stato ripreso in compagnia di qualcuno

Il giovane, infatti, invece di andare a scuola sarebbe salito su un treno diretto verso il capoluogo meneghino. È stato inoltre ripreso mentre usciva dai tornelli di sicurezza.

Ieri era rimbalzata la notizia che fosse stato ripreso con un gelato in mano mentre si aggirava per i negozi in compagnia di una persona. Affermazione che è stata smentita dalla Procura. In una nota stampa, infatti, è specificato che non ci sono riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone o nei pressi di esercizi commerciali.

L'ipotesi del trasferimento all'estero

Esclusa l'ipotesi della prova di sopravvivenza in montagna, resta aperta quella del trasferimento all'estero. Galli, infatti, avrebbe portato con sé anche il passaporto con doppia cittadinanza italiana e russa. La madre, infatti, sarebbe originaria della Russia.

I genitori non escludono che possa essere diretto proprio lì: "È rimasto sconvolto dalla guerra in Ucraina ed è stato più volte in Russia a trovare i nonni. Non mi stupirebbe se davvero avesse cercato di varcare i confini dell’Italia. Non certo però per unirsi ai combattenti, lui è un pacifista", aveva detto il padre.