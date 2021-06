Momenti di terrore su un autobus di linea a Firenze, invia Pratese. Nella serata di giovedì 24 giugno un uomo di 31 anni ha ferito con una lama due persone che gli avevano chiesto di indossare la mascherina. Le due vittime sono state trasportate in ospedale con una prognosi di 7 e 10 giorni. Il primo a chiedere all'uomo di indossare la mascherina come previsto dalla legge è stato l'autista del mezzo, che però non è stato ascoltato. Subito dopo è intervenuto un 52enne che ha rinnovato l'invito del conducente del mezzo. A quel punto, l'aggressore ha reagito estraendo una lama dalla tasca per ferire alla testa il 52enne e alla mano. L'autobus della linea 30 si è fermato immediatamente mentre i passeggeri hanno circondato l'aggressore all'interno del mezzo.

Dopo aver ferito il 52enne con il taglierino che aveva con sé, l'uomo l'ha colpito a calci e pugni, incurante della folla creatasi attorno a loro. Gli altri passeggeri hanno provato a difendere il 52enne e allontanare da lui l'aggressore, ma senza successo. Nel tentativo di interrompere la rissa ha avuto la peggio la donna di 63 anni, ferita a una mano con la stessa arma. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la polizia che è riuscita a bloccare il 31enne no-mask. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate, interruzione di pubblico servizio, possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il 31enne, infatti, ha cercato di sfuggire alle forze dell'ordine reagendo con violenza al tentativo di fermo. Il personale del 118 invece ha fornito le cure del caso alle due vittime, disponendone poi il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Il 52enne ha ricevuto una prognosi di 10 giorni mentre la donna, intervenuta in suo soccorso, dovrà sottoporsi a 7 giorni di degenza.