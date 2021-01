Attimi di terrore per gli automobilisti in autostrada sulla A-1. Una macchina ha viaggiato contromano per quaranta chilometri circa ad alta velocità, da Rioveggio fino alle porte di Firenze. Un uomo è stato fermato dalle pattuglie della Polstrada dopo un inseguimento durato diverso tempo prima che dei colpi di arma da fuoco convincessero il conducente a fermare la sua corsa e fronteggiare le forze dell'ordine per i controlli di rito.

Gli agenti sono stati costretti a esplodere colpi di pistola alla macchina per fermarla e successivamente circondare la vettura del fuggitivo prima di bloccare l'automobilista in evidente stato di agitazione e visibilmente alterato. La sua corsa in auto è durata dalla tarda mattinata, quando la sua vettura contromano è stata segnalata alle autorità, fino all'ora di pranzo, momento del fermo da parte degli agenti che lo hanno inseguito sulla sua folle tratta dell'A!. Nella sua auto, perquisita dagli agenti della Polstrada, sono state trovate due armi: un'ascia e un coltello.

Nell'abitacolo, con le armi prima citate, c'era anche una roncola. Il 40enne del nord Italia è trattenuto al distaccamento della Stradale di Firenze nord: non ha risposto alle domande degli agenti, ripetendo solo ed esclusivamente di voler parlare con il suo avvocato. Continuava a dirlo in maniera ossessiva in evidente stato di delirio. L'uomo, che non era ubriaco, era molto alterato e forse sotto l'effetto di non precisate sostanze.

Sono in corso ulteriori aggiornamenti su quanto successo e sul motivo della presenza delle armi nell'autovettura. Per il momento le autorità non hanno comunicato ulteriori informazioni sull'uomo contromano in autostrada, che è però stato portato via dalle forze dell'ordine per ulteriori accertamenti e per ulteriori domande su quanto accaduto.