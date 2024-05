video suggerito

Finiscono nel fiume con l’auto: morti moglie e marito, stavano andando a trovare la figlia Franco Bagnis e Bruna Teresa Terracini, due anziani di Demonte (Cuneo), sono morti dopo essere precipitati con l’auto in un torrente nella frazione Bagni di Vinadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati ritrovati senza vita Franco Bagnis e Bruna Teresa Terracini, i due anziani di Demonte (Cuneo) le cui ricerche erano iniziate dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla figlia. La coppia, marito 76enne e moglie 75enne, era a bordo di un'auto avvistata, nella tarda serata di ieri, in un torrente nella frazione Bagni di Vinadio. All'arrivo dei soccorritori entrambi erano già deceduti. Alle ricerche hanno partecipato, insieme al personale del 118, i vigili del fuoco, il soccorso alpino ei carabinieri.

Dei due non si avevano notizie da sabato. Dovevano raggiungere la figlia Laura, residente a Brossasco, ma non sono mai giunti a destinazione. I cellulari squillavano a vuoto: li avevano lasciati a casa. È stata proprio la figlia, preoccupata, a denunciarne la scomparsa ai carabinieri di Borgo San Dalmazzo. La macchina sulla quale viaggiavano, per dinamiche in fase di accertamento, è stato ritrovato nel rio in frazione Bagni di Vinadio intorno alle 22.30 di ieri, domenica 19 maggio. L'auto sarebbe precipitata dal parcheggio, privo di barriere, in prossimità dei tunnel paravalanghe.

Il sindaco di Demonte Adriano Bernardi: “Un lutto tremendo, una fine tragica, che ha colpito me e tutta la comunità. Erano due persone molto ben inserite. Franco in particolare era sempre pronto a dare consigli, a fare battute di spirito. Una perdita significativa per il nostro paese. Nelle nostre piccole comunità, quando scompare qualcuno, perdi un valore. Siamo vicini e ci stringiamo con affetto alla figlia Laura”