Filippo Mosca è atterrato in Italia: il giovane era detenuto in Romania dal 2023 Filippo Mosca, detenuto in Romania dal 2023, è appena rientrato in Italia. Il giovane era stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti e dopo una detenzione inumana nel carcere di Porta Alba, era stato trasferito in quello di Bucarest.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo quanto apprende Fanpage.it in esclusiva, Filippo Mosca è appena atterrato in Italia dalla Romania dove era detenuto nel carcere di Bucarest con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. A dare la notizia è la mamma del giovane, Ornella Matraxia.

"Questa mattina ho sentito la madre di un ex compagno di cella di Filippo in Romania – ha spiegato -. È stata lei a dirmi che Filippo era stato scortato fuori da un poliziotto. Non c'era stato preavviso. Dal carcere abbiamo poi saputo che era partito in aereo e che è atterrato in Italia. Adesso è diretto al carcere di Viterbo".

"La parentesi infinita rumena finisce qui. Resta l'incubo di tutto il male subito in questi due anni, cicatrici insanabili al cuore, al corpo e all'anima. Resta il futuro incerto di Filippo, che adesso dovrà affrontare una strada in salita. Almeno è a casa".

Mosca era stato arrestato nel maggio 2023 in Romania con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti dopo che il giovane aveva permesso a una conoscente di far arrivare presso l'albergo dove soggiornava con la fidanzata un pacco dall'estero. All'interno del pacco sarebbero state trovate sostanze stupefacenti.

Dopo una detenzione ai limiti dell'umano nel carcere di Porta Alba, il giovane era stato trasferito in quello di Bucarest dopo un accoltellamento subito in cella. A Mosca, che ha dovuto festeggiare il suo compleanno in cella, era stata accordata l'estradizione in Italia, ma dovrà comunque scontare la pena di otto anni decisa dalla Romania.