Festeggiano il matrimonio sul trattore, il mezzo si ribalta e schiaccia la zia dello sposo: morta 53enne Non ce l'ha fatta Luisella Rocca, la 53enne che sabato 24 agosto è rimasta coinvolta in un incidente durante una festa di matrimonio nell'Astigiano. Al termine della cerimonia era salita con un gruppo di invitati su un trattore proseguire i festeggiamenti. Il mezzo però si è ribaltato e l'ha ferita gravemente. È morta in ospedale dopo tre giorni di agonia.

A cura di Eleonora Panseri

Luisella Rocca, 53 anni (Foto Facebook)

Non ce l'ha fatta Luisella Rocca, la donna di 53 anni di Favria, in provincia di Torino, che sabato 24 agosto è rimasta coinvolta in un incidente durante una festa di matrimonio a Cocconato, nell'Astigiano. La donna è morta ieri, mercoledì 27, dopo tre giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Alessandria.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto è stato ricostruito, al termine della cerimonia un gruppo di invitati ha deciso di spostarsi su un rimorchio trainato da un vecchio trattore Fiat per proseguire i festeggiamenti in località Vastapaglia.

Durante il tragitto, lungo la strada di San Sebastiano, il rimorchio si è ribaltato in un tratto in discesa, finendo in un fossato e travolgendo alcuni passeggeri. Le altre persone che si trovavano sul mezzo insieme alla vittima sono rimaste solo lievemente ferite.

La donna invece, schiacciata dal mezzo, è stata soccorsa e trasportata in condizioni gravissime, ma ancora cosciente, all'ospedale. Sembra che le sue condizioni si siano ulteriormente aggravate fra sabato e domenica, forse a causa di un trauma cranico. La donna è stata dichiarata morta alle 13 e 30 di martedì 27 agosto.

Chi era Luisella Rocca

Luisella Rocca, 53 anni

Luisella Rocca, 53 anni, era infermiera all’ospedale di Cuorgnè (l'Asl TO4). Era sposata e mamma di due ragazze. Per anni era stata anche titolare di un ristorante nel Paese. Era molto conosciuta nel Canavesano.

Tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi sui social. Le persone ricordano la 53enne come una donna sempre sorridente, positiva e di buon cuore.

"Ciao, mia cara, pazza, dolce, folle, meravigliosa amica e coscritta. Sarai sempre con noi, con il tuo cuore meraviglioso, il tuo sorriso smagliante, le tue follie, la tua semplice stravaganza. Una persona unica e inimitabile. Sempre e per sempre con noi", scrive un'utente.

"Sei una luce che brilla in Paradiso, come hai saputo brillare d'amore per il tuo prossimo in questa terra: resterai per sempre nel nostro cuore. Grazie, ‘Lu'", scrive un'altra.