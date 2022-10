Feste e Ponti a Scuola nel 2022/23, il calendario scolastico completo regione per regione Il calendario scolastico di feste, vacanze e ponti con i giorni di stop alle lezioni nel 2022 /2023. Ecco le date regione per Regione.

A cura di Antonio Palma

L’anno scolastico 2022-2023 è iniziato da circa un mese in tutta Italia e mentre non si placano le polemiche per cattedre vacanti e incarichi di supplenza, le varie regioni hanno già stabilito la data di fine delle lezioni e soprattutto il calendario scolastico di feste, vacanze e ponti con i giorni di stop delle lezioni. Ecco il calendario scolastico completo delle feste regione per Regione.

In base alla regola dei giorni minimi di lezione da garantire annualmente per tutti, le Regioni hanno deciso autonomamente il giorno di inizio e fine dell’anno scolastico 2022/23 che quindi varia da regione a regione. Lo stesso vale anche per quanto riguarda i Ponti festivi da aggiungere alle festività uguali per tutti in Italia. A questi vanno ad aggiungersi inoltre le scelte che gli istituti possono decidere in base all’autonomia scolastica.

Le vacanze di Natale a scuola regione per regione

Le vacanze più lunghe ovviamente ci saranno a Natale ma anche qui lo stop alle lezioni scolastiche non sarà uguale per tutti perché persistono piccole differenze. Per molti le vacanze natalizie inizieranno il 23 dicembre e finiranno il 7 gennaio a cui va aggiunta la domenica: così è per Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Altri invece inizieranno il 24 per finire e sempre il 7: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto. Dal 23 dicembre al 6 gennaio invece per Campania, Lazio, Lombardia, Sardegna e Provincia di Trento. Infine dal 24 al 6 per Emilia Romagna Toscana e Provincia di Bolzano.

Il ponte di Ognissanti

La vacanza scolastica più prossima invece è il ponte di Ognissanti visto che la festività del 1 novembre cade di martedì. Le lezioni si fermano anche il lunedì 31 ottobre in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Umbria, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano. In alcune regioni il ponte durerà tre giorni comprendendo anche il 2 novembre: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise e Sardegna. A Bolzano si rientrerà invece direttamente il 7 novembre.

Le festività dicembre a scuola

A dicembre poche regioni prevedono in ponte festivo a scuola per il giorno dell’Immacolata dell’8 dicembre. Solo Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano si fermano anche Venerdì 9 e sabato 10 dicembre. A fine gennaio lo stop toccherà la Valle D’Aosta il 30 e 31 gennaio, in occasione della Fiera di Sant’Orso.

Lo stop alle lezioni per carnevale

A febbraio nuovo stop per Carnevale. Il 20 e 21 febbraio si fermano le scuole di Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte e Provincia di Trento. In Friuli Venezia Giulia, Veneto Valle d’Aosta lo stop proseguirà anche il 22. Si fermano solo il 21 in Sardegna e solo il 22 in Molise. Stop per l’intera settimana invece nella Provincia di Bolzano e dal 24 al 25 febbraio in Lombardia.

Festività di pasqua uguali per tutti

Festività di pasqua a scuola uguali per tutte le regioni dal 6 all’11 aprile. Nello stesso mese Ponte della Festa della liberazione del 25 aprile, che arriva di martedì. Le lezioni si fermano il 24 aprile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In Sardegna niente lezioni il 28 aprile. Il 29 maggio poi stop alle lezioni nella Provincia autonoma di Bolzano per il lunedì di Pentecoste.

Infine per la festa della Repubblica del 2 giugno, che cade di venerdì, si fermano sabato 3 giugno le scuole di Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.