Ferrara, bimba travolta da un Suv mentre passeggia con la famiglia: è grave A Renazzo, nella provincia di Ferrara, una bambina di 10 anni è stata investita da un Suv. È ricoverata con ferite gravi al Sant’Orsola di Bologna. Un residente: “Più volte abbiamo segnalato la pericolosità della strada”.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico incidente a Renazzo, nella provincia di Ferrara, dove una bambina di 10 anni è stata investita da un Suv. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 di giovedì sera in via Collari, all’incrocio con via Cavicchi. A darne notizia è Il Resto del Carlino secondo cui la bimba si trova in gravi condizioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. È ricoverata al Sant’Orsola di Bologna, in prognosi riservata, a causa dei numerosi traumi riportati nell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina stava passeggiando insieme alla sua famiglia poco distante da casa e tutti stavano per attraversare la strada quando un’auto proveniente da Bevilacqua in direzione Renazzo, arrivata vicino all’incrocio, l’avrebbe travolta per poi sbandare e fermarsi un paio di metri più avanti nella corsia opposta. La bambina è stata sbalzata nel fossato alla sinistra della vettura.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri delle Stazioni di Casumaro e di Vigarano Mainarda, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni di salute della bambina sono state subito ritenute molto gravi: la piccola avrebbe riportato numerosi traumi che hanno reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Sant’Orsola. Nelle ore successive all’incidente i medici hanno effettuato un delicato intervento chirurgico.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell’incidente: tra gli elementi da valutare, anche la poca visibilità sia per l’auto che per la bambina, a causa della vegetazione che sporge sulla strada. "Siamo tutti sconvolti – le parole di un residente riportate dal quotidiano – più volte abbiamo segnalato la pericolosità della strada, la poca visibilità e l’alta velocità delle auto che percorrono il ‘drittone’. Non è la prima volta che accadono incidenti".