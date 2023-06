Ferrara, allarme dirottamento aereo: decollano due Eurofighter ma era solo un errore del pilota Il pilota di un Piper aveva impostato erroneamente un codice di emergenza relativo a una segnalazione silenziosa di dirottamento aereo.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico questa mattina a Ferrara, dove due caccia Eurofighters dell’Aeronautica Militare sono decollati per intercettare un aereo privato, un Piper Pa-28-161 Cadet partito dall’aeroclub di Ferrara, che durante il volo ha attivato un "segnale d’emergenza" sul transponder per quello che successivamente si è accertato essersi trattato di un errore.

Come racconta il quotidiano Estense intorno alle 9.30 di stamattina l’aereo da turismo, con codice di registrazione I-KAVA, è decollato dall’aeroclub i quando, probabilmente a causa di una distrazione del pilota, è stato impostato erroneamente un codice di emergenza relativo a una segnalazione silenziosa di dirottamento aereo.

L'allarme non è sfuggito ai radar e il "caso" è stato preso in carico immediatamente dal quartier generale di controllo aereo multinazionale di Torrejon, in Spagna, competente per l’Europa a sud delle Alpi. Da lì è stato dato l'ordine di intercettazione all’11esimo gruppo Difesa Aerea e Missilistica Integrata del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico che ha attivato lo ‘scramble’.

Nel volgere di pochi minuti sono partiti due caccia del 51esimo stormo di stanza a Istrana, in provincia di Treviso, ancora prima del tentativo di contatto radio con il pilota; quest'ultimo, vedendosi di fianco due jet da guerra, si è accorto di aver combinato un pasticcio ed ha disattivato il codice d'allarme. Una volta chiarito l’errore il volo è proseguito regolarmente ed è atterrato sempre all’aeroclub di Ferrara alle 10:10.

"Questa è l’ennesima dimostrazione che in breve tempo siamo in grado di intervenire per assicurare la sicurezza dei nostri cieli", ha commentato comunque l’ufficio della pubblica informazione del Coa di Poggio Renatico, "le nostre sale operative sono funzionanti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni all’anno. Il servizio di difesa aereo è l’ambito primario di lavoro dell’Aeronautica Militare".