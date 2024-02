Femminicidio Lucca, chi è Vittorio Pescaglini: l’uomo che ha ucciso la moglie Maria Ferreira L’omicidio a Fornaci di Barga. La vittima si chiamava Maria Ferreira, aveva 50 anni ed era brasiliana. Il marito è Vittorio Pescaglini, 56 anni. I due si stavano separando e abitavano a Fabbriche di Vergemoli, prima che la donna andasse via di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Batista Ferreira e Vittorio Pescaglini

Il 56enne Vittorio Pescaglini ha ucciso sua moglie Maria Battista Ferreira a Fornaci di Barga (Lucca) in strada e si è poi consegnato spontaneamente alle autorità.

I due stavano insieme da circa 20 anni, ma da qualche tempo la donna si era allontanata ed era andata vivere da un'altra parte.

Vittorio Pescaglini e Maria Battista Ferreira si stavano separando

Pescaglini abitava ancora a Fabbriche di Vergemoli. Lavorava da tanti anni in una cooperativa di servizi. Maria Ferreira era di origini brasiliane.

Lei aveva 50 anni e una figlia già adulta nata da una precedente relazione. I due si stavano separando. Per questo, da qualche settimana, la signora era andata via da casa e – essendo attualmente disoccupata – era stata collocata dai servizi sociali nell’Hotel Gorizia di Fornaci di Barga.

L'omicidio è avvenuto in strada, in via della Stazione a Fornaci di Barga, intorno alle 17.30. È lì che Vittorio Pescaglini ha raggiunto la moglie in auto, è sceso e l'ha accoltellata con una lama sotto gli occhi di diversi passanti.

Dopo l'omicidio l'uomo ha chiamato i carabinieri per avvisarli del suo gesto e si è costituito. Secondo una prima ricostruzione, prima di consegnarsi ha scritto un messaggio ad un amico: "Ho fatto una cazzata".

Le autorità: "Siamo sconvolti"

"Sono sconvolto e addolorato – commenta Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, dove la coppia abitava -. Tragedie come queste ti colpiscono al cuore, quando vedono coinvolte persone che conosci bene. A maggior ragione in una piccola comunità come la nostra. Non ho parole".

"Sconvolto e furioso per il femminicidio di oggi a Barga. Condanniamo con forza questa violenza indecorosa. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia della vittima. È imprescindibile combattere con tutte le forze ogni giorno la violenza sulle donne e garantire giustizia", così ha commentato il femminicidio il presidente della Regione Eugenio Giani.