Femminicidio in casa di riposo a Bolzano, visitatore entra con un coltello e uccide ospite La vittima dell’aggressione è Maria Waschler, una anziana donna di 78 anni residente e ospite della struttura per anziani di Lana, in provincia di Bolzano. L’aggressore sarebbe entrato nella Rsa come un normale visitatore per incontrare la donna, sua coetanea, poi ha estratto un coltello e l’ha uccisa.

A cura di Antonio Palma

Femminicidio in casa di riposo in Alto Adige dove una donna di 78 anni è stata uccisa nelle scorse ore con una coltellata al cuore all’interno della struttura per anziani dove era ospite. Il delitto si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 luglio, in una Rsa del comune di Lana, nella provincia autonoma di Bolzano. Erano da poco passate le 18.30, orario di visite, quando un uomo si è introdotto nella struttura per anziani armato di un coltello e si è scagliato contro la donna uccidendola a coltellate. La vittima dell’aggressione è Maria Waschler, una anziana donna di 78 anni residente nel paese e ospite della struttura.

L’aggressione mortale si è consumata davanti agli occhi atterriti e impotenti degli altri ospiti della residenza per anziani e del personale sanitario e socio assistenziale che era presente. Subito dopo l’uomo è stato bloccato dai presenti e infine arrestato dai carabinieri, che sono accorsi sul posto immediatamente dopo la chiamata di emergenza partita dalla struttura. Secondo le prime notizie, l’uomo, che non ha opposto resistenza all’arresto, conosceva molto bene la vittima visto che in passato avrebbe avuto un legame affettivo con la donna. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressore sarebbe entrato nella Rsa come un normale visitatore per incontrare la donna, sua coetanea ,ma quando si è trovato di fronte alla settantottenne avrebbe estratto un coltello da cucina che aveva portato con sé e l’ha colpita al petto.

L’aggressione nel parco all’esterno della struttura, dove avvengono le visite degli esterni. Vittima e assassino erano seduti su una panchina e stavano parlando quando l’uomo ha estratto il coltello e si è scagliato contro di lei. Per la donna purtroppo inutili i successivi soccorsi medici per tentare di salvarla la vita. La lama ha colpito il cuore senza lasciarle scampo. L'uomo indiziato dell'omicidio sarebbe un cittadino austriaco, Karl E., che in passato aveva vissuto nell'appartamento della donna.