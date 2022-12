Federica e Serena gemelle anche nella maternità, partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale Le due gemelle, Federica e Serena, hanno partorito all’ospedale Fogliani di Milazzo dando alla luce due bambini, un maschietto ed una femminuccia, nella notte tra martedì e mercoledì.

A cura di Antonio Palma

Si dice che sorelle e fratelli gemelli sviluppino un rapporto simbiotico per tutta la vita ma pochi di loro possono vantare di avere in comune oltre alla data di nascita anche la data di nascita dei propri figli.

È quello che è capitato a due sorelle gemelle siciliane, Federica e Serena Cascio, che nei giorni scorsi hanno partorito i loro rispettivi figli nello stesso giorno e nello stesso ospedale, a poche ore di distanza l’una dall’altra.

Le due gemelle, originarie di Pace del Mela, nella città metropolitana di Messina, hanno partorito all’ospedale Fogliani di Milazzo dando alla luce due bambini, un maschietto ed una femminuccia, nella notte tra martedì e mercoledì.

Un evento che ha sorpreso tutti i parenti e amici ma anche le dirette interessate visto che la data non era quella prevista del parto per nessuna delle due donne.

Per prima è toccato a Federica che è dovuta corre improvvisamente in ospedale ma mentre lei era in sala parto, la sorella ha avuto a sua volta e doglie ed è arrivata in ospedale. Nemmeno il tempo di comunicare ai parenti del nuovo nato che poche ore dopo è arrivata la seconda lieta notizia visto che ha partorito anche la sorella

“Ho avuto i primi inaspettati dolori. Mi hanno portato in ospedale e all’una e 25 ho partorito. Mentre io ero in sala parto mia sorella che era a casa ha cominciato ad avere gli stessi dolori. E alle 9 di mattina, dopo un breve travaglio, ha partorito” ha ricostruito Federica a OggiMilazzo.

Le due mamme e i due bimbi, Alessandro e Ludovica, stanno bene e presto torneranno a casa. Ad attenderli i rispettivi mariti ma anche gli altri due bimbi, i rispettivi primogeniti delle donne. Anche in quella occasione le due donne hanno sforato la coincidenza visto che i piccoli erano nati a due mesi di distanza l’uno dall’altro.