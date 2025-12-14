Fa prostituire la fidanzata per 100 euro e partecipa anche lui ai rapporti: “clienti” trovati con annunci online

Un uomo di 57 anni faceva prostituire la compagna per 100 euro a incontro: tutto a patto che anche lui partecipasse al sesso. Ora si trova in carcere con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Immagine di repertorio.

Un uomo di 57 anni è finito in carcere con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Stando a quanto emerso dalle indagini faceva prostituire la compagna per 100 euro a incontro: tutto a patto che anche lui partecipasse al sesso. Tutto per dimostrare che sulla donna lui aveva il pieno controllo.

Metteva in "vendita" la compagna con annunci online con tanto di listino prezzi: il costo di un incontro a domicilio non superava i 100 euro. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A far scattare le indagini è stata una denuncia presentata da un vicino di casa che continuava a notare in via vai di uomini al giorno.

Dopo due mesi di indagini sono state le intercettazioni dei carabinieri a incastrare il 57enne. Così è stato dimostrato il sistema di prostituzione che aveva creato sfruttando la vulnerabilità psicologica della sua convivente. In una nota gli investigatori hanno precisato che "l'unico requisito imposto dall'uomo era la sua partecipazione o presenza durante gli atti sessuali, evidenziando un controllo opprimente sulla vittima. Questa operazione sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro lo sfruttamento e la violenza esercitata sulle fasce più deboli della popolazione. Una costante proiezione verso la tutela della dignità umana e la sicurezza della comunità loro assegnate".