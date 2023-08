Evade dai domiciliari, va al mare e pubblica i video su Tiktok: “Questa è vita”, arrestato Dalle indagini è emerso che l’uomo avrebbe manomesso il braccialetto elettronico in più occasioni per godersi passeggiate a Palermo e giornate al mare. Ora è detenuto in carcere al Pagliarelli.

A cura di Eleonora Panseri

Stava scontando gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento l'uomo di Monreale arrestato e condotto in carcere dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Il 44enne sarebbe evaso per passare alcune giornate al mare, al parco acquatico e in giro per la città. A incastrarlo i video che lo stesso detenuto ha pubblicato sul suo profilo TikTok.

Dalle indagini che hanno portato all'emissione dell'ordinanza di aggravamento della misura alternativa alla detenzione in carcere, condotte dai militari del radiomobile della compagnia di Monreale, è emerso che l'uomo tra il 6 luglio e il primo agosto, in diverse occasioni, non avrebbe rispettato le misure di sorveglianza imposte, manomettendo il braccialetto elettronico per fare delle passeggiate in giro per il centro a Palermo, a bordo di una motocicletta, oppure per godersi un bagno in spiaggia o in piscina.

La violazione è stata poi ripresa, non solo dalle telecamere di videosorveglianza della città e dei luoghi in cui il 44enne si è recato ripetutamente, ma anche dal telefonino delle persone vicine all'arrestato. Le immagini sono poi state anche prontamente condivise sul social cinese. In un video, corredato di scritta "Questa è vita" seguita da un cuore, lo si vede mentre in costume si rinfresca sul bagnasciuga; in un altro si gode il sole durante un bagno in mare.

Al termine degli accertamenti e dell'acquisizione di tutte le evidenze relative all'evasione, il magistrato di sorveglianza non ha potuto fare altro che inasprire il provvedimento nei confronti dell'uomo, disponendone la carcerazione. Dopo essere stato arrestato dalle forze dell'ordine, è stato portato nella casa circondariale "Lorusso Pagliarelli", dove il detenuto dovrà scontare la sua pena.