video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 31 agosto 2024: numeri vincenti e quote SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi in diretta, segui le estrazioni di sabato 31 agosto 2024 su Fanpage.it dalle ore 20:00 con numeri vincenti, ritardatari e frequenti in aggiornamento. Sale a 69 milioni di euro il jackpot in palio al SuperEnalotto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto sabato 31 agosto 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Segui in diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi: i numeri vincenti di sabato 31 agosto 2024 in tempo reale dalle 20:00 su Fanpage.it. Segui i concorsi di stasera in tempo reale e aggiorna questa pagina per scoprire chi vince i 69 milioni di euro in palio al SuperEnalotto per la sestina vincente.

Ancora nessun "6" nell'ultima estrazione e il montepremi al SuperEnalotto continua a salire: stasera la sestina vincente vale 69 milioni di euro. A partire dalle ore 20:00 saranno estratti per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote, in associazione al 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto, poi la combinazione del SuperEnalotto vincente. Si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare fino alle 19:30 del giorno del concorso.

Estrazione SuperEnalotto sabato 31 agosto 2024, i numeri vincenti

Ecco la combinazione fortunata dei 6 numeri del SuperEnalotto:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 1 – 60 – 20 – 27 – 77 – 41

Numero Jolly: 7

Numero Superstar: 43

Jackpot: 69.000.000€

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 31 agosto 2024, in palio 69 milioni di euro per la sestina fortunata. Nel concorso dello scorso venerdì 7 giocatori hanno indovinano il 5 per una vincita totale di 17mila euro. Si potranno verificare le vincite al termine delle estrazioni sul sito ufficiale del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione e i premi Winbox di oggi.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 31 agosto 2024

Ecco i numeri del Lotto estratti:

Bari: 88 – 20 – 52 – 44 – 64

Cagliari: 28 – 21 – 22 – 61 – 10

Firenze: 46 – 36 – 17 – 49 – 28

Genova: 53 – 69 – 68 – 1 – 43

Milano: 79 – 3 – 19 – 83 – 55

Napoli: 2 – 81 – 65 – 43 – 79

Palermo: 52 – 1 – 74 – 51 – 80

Roma: 63 – 41 – 15 – 73 – 40

Torino: 84 – 56 – 66 – 87 – 19

Venezia: 19 – 20 – 89 – 34 – 24

Nazionale: 23 – 25 – 39 – 46 – 53

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 31 agosto 2024, è l'ultima della settimana: appuntamento a partire dalle ore 20:00 con i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto. Per le vincite di ambo, terno, quaterna e cinquina è disponibile la verifica delle vincite sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

La combinazione vincente del 10eLotto:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 2 – 3 – 19 – 20 – 21 – 22 – 28 – 36 – 41 – 46 – 52 – 53 – 56 – 63 – 69 – 79 – 81 – 84 – 88

Il numero Oro è 88;

Il Doppio Oro è 88, 20

Numeri Extra: 15 – 17 – 43 – 44 – 49 – 51 – 61 – 65 – 66 – 68 – 73 – 74 – 83 – 87 – 89

Di seguito comunicata la combinazione vincente del 10eLotto serale e i numeri oro, doppio oro e extra per i risultati di oggi, sabato 31 agosto 2024:

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 31 agosto 2024, pubblicate vincite e quote sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Altri contenuti utili: