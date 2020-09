Tutti i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 22 settembre 2020: appena estratte le combinazioni vincenti delle tre lotterie italiane. Il jackpot del SuperEnalotto per l'estrazione di oggi è di 41,6 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Dopo l'estrazione del Lotto verranno comunicati anche i simboli vincenti del Simbolotto.

Estrazione del Lotto oggi 22 settembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 7 – 10 – 21 – 80 – 4

Cagliari: 25 – 9 – 4 – 29 – 78

Firenze: 8 – 57 – 19 – 82 – 62

Genova: 49 – 40 – 51 – 23 – 79

Milano: 72 – 84 – 69 – 13 – 7

Napoli: 26 – 28 – 47 – 16 – 79

Palermo: 33 – 70 – 28 – 79 – 29

Roma: 6 – 82 – 34 – 70 – 9

Torino: 49 – 30 – 26 – 2 – 70

Venezia: 33 – 43 – 37 – 19 – 8

Nazionale: 53 – 72 – 55 – 78 – 68

Prima estrazione della settimana per il Lotto, la lotteria italiana che mette in palio premi e vincite basate su quote fisse. Sul sito di Lottomatica si può già verificare la vincita della schedina e l'estrazione del Simbolotto, oltre a prendere visione dei numeri ritardatari su tutte le ruote.

SuperEnalotto, numeri e quote di martedì 22 settembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 4 – 37 – 15 – 48 – 69 – 55

Numero Jolly: 31

Numero Superstar: 56

Jackpot: 41.600.000€

41,6 milioni il montepremi per l'estrazione del SuperEnalotto di martedì 22 settembre 2020. Nell'ultima estrazione di Eurojackpot non c'è stato nessun 5+2; quote e vincite su Sisal e su superenalotto.com per scoprire se qualche fortunato giocatore ha centrato i 6 numeri vincenti.

10eLotto di martedì 22 settembre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 21 – 25 – 26 – 28 – 30 – 33 – 40 – 43 – 49 – 57 – 70 – 72 – 82 – 84

Il numero Oro è 7, il Doppio Oro è 7, 10