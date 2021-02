Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, in diretta su Fanpage.it: 101 milioni e 800mila euro il jackpot del Superenalotto per chi indovina i 6 numeri vincenti di questa sera. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Simbolotto in diretta a partire dalle 20 fino alle 21.30 circa.

Estrazione Lotto giovedì 4 febbraio 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari:

Cagliari: 62 – 77 – 61 – 43 – 76

Firenze: 29 – 45 – 13 – 9 – 46

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma: 18 – 4 – 12 – 87 – 76

Torino:

Venezia:

Nazionale: 8 – 35 – 63 – 57 – 84

I numeri del Lotto sulle dieci ruote – a cui si aggiunge la ruota nazionale – vengono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dalle 20 e fino alle 21.30 di questa sera. Per l'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, la verifica della schedina può essere effettuata sul sito di Lottomatica, dove è disponibile anche l'estrazione in diretta video.

Estrazione SuperEnalotto del 4/2/2021, concorso n.15

Combinazione vincente SuperEnalotto: 40 – 5 – 27 – 35 – 19 – 82

Numero Jolly: 66

Numero Superstar: 53

Jackpot: 101.800.000€

Il jackpot del Superenalotto per l'estrazione di giovedì 4 febbraio 2021 sale a 101 milioni e 800mila euro, in crescita rispetto all'estrazione precedente: una cifra stellare, ben più alta della lotteria europea Eurojackpot. Quote del SuperEnalotto e vincite del concorso di oggi, il n.15 del 4/2/2021, sul sito di Sisal.

I numeri vincenti del 10eLotto di giovedì 4 febbraio abbinati al Lotto