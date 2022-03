Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi giovedì 24 marzo 2022, numeri vincenti e quote Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 24 marzo 2022: in diretta su Fanpage.it dalle 20:00 anche i numeri vincenti e le quote. Il montepremi del SuperEnalotto sale a 176,7 milioni di euro nell’estrazione di stasera.

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 24 marzo 2022 in diretta su Fanpage.it

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, giovedì 24 marzo 2022 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per conoscere i risultati in tempo reale e i numeri vincenti di stasera.

Sale a quota 176,7 milioni il montepremi del SuperEnalotto di oggi, una somma record per il concorso numero 36/2022: l'ultima volta che un giocatore ha indovinato il 6 vincente è stato quasi un anno fa a Fermo. Estratti stasera anche i numeri sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del 10eLotto serale con i simboli del Simbolotto.

Al termine delle estrazioni di stasera del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, Sisal e Lottomatica pubblicheranno quote e vincite delle tre lotterie.

Estrazione SuperEnalotto oggi giovedì 24 marzo 2022, i numeri vincenti

Per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 24 marzo 2022, il jackpot raggiunge quota record di 176,7 milioni di euro per la sestina vincente. Ancora nessun "6" o "5+1" nell'ultimo concorso dello scorso martedì ma due fortunati giocatori vincono il "5" da oltre 100mila euro. La verifica delle vincite sul sito ufficiale del SuperEnalotto insieme ai premi Winbox di oggi.

Estrazione Lotto oggi giovedì 24 marzo 2022, i risultati

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 24 marzo 2022, è il secondo appuntamento della settimana con la lotteria più antica d'Italia. Estratti in diretta a partire dalle 20:00 tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto. Sarà Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a pubblicare le quote per la verifica delle vincite insieme ai simboli del Simbolotto di oggi.

I numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote del SuperEnalotto oggi, i risultati di giovedì 24 marzo 2022

Di seguito vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 24 marzo 2022, pubblicate da Sisal sul sito ufficiale: