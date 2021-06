L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 29 giugno 2021, i risultati in diretta su Fanpage.it: dalle ore 20 verranno comunicati i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e la combinazione fortunata del SuperEnalotto per un jackpot di 47,3 milioni di euro. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati delle estrazioni di oggi per Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto.

Dopo l'estrazione dei numeri vincenti di oggi per le tre lotterie, Lottomatica e Sisal pubblicheranno le quote e le vincite relative alle estrazioni di oggi, martedì 29 giugno.

Estrazioni Lotto oggi 29 giugno: i risultati

L'estrazione del Lotto torna oggi 29 giugno come ogni martedì, giovedì e sabato. I 5 numeri estratti sulle 11 ruote concorrono a creare diverse combinazioni. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestisce il gioco del Lotto attraverso Lottomatica, sul cui sito è possibile verificare già se la propria schedina è quella vincente e controllare i simboli fortunati del Simbolotto.

Estrazione SuperEnalotto di oggi 29 giugno, i numeri vincenti

Il jackpot per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 29 giugno, sale a 47,3 milioni di euro, in crescita rispetto all'estrazione dello scorso sabato, quando sono stati estratti anche i 100 codici vincenti del concorso speciale del SuperEnalotto. Sul sito ufficiale è possibile verificare la propria schedina e controllare le quote e le vincite dell'estrazione di oggi.

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Una volta comunicate da Sisal le quote del SuperEnalotto e le vincite dell'estrazione di oggi, le pubblicheremo su questa pagina:

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto oggi