Esplosione nella notte a Marina di Lesina, paura tra i villeggianti: grave un giovane Paura nella notte a Marina di Lesina, in provincia di Foggia. L’esplosione, dovuta probabilmente a un utilizzo improprio di materiale pirotecnico, è stata avvertita da diversi residenti e villeggianti della zona.

A cura di Susanna Picone

Paura nella notte a Marina di Lesina, centro nella provincia di Foggia, dove intorno alle mezzanotte residenti e villeggianti hanno avvertito una fortissima esplosione.

Una esplosione registrata nei pressi di Piazza Padre Pio, tra via Giove e via Plutone, provocata – secondo i primi accertamenti – da alcuni fuochi pirotecnici che sarebbero stati realizzati artigianalmente.

Il materiale, stando a quanto emerso, sarebbe esploso in casa nel momento in cui un turista ha iniziato a maneggiarlo.

L’uomo, un trentenne, è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che lo ha portato al Centro grandi ustioni del Policlinico di Bari. Il giovane avrebbe ustioni su circa il 60% del corpo.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato un'indagine per ricostruire con esattezza l’accaduto ma stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava appunto maneggiando questi fuochi realizzati in casa in maniera artigianale quando si è verificata l’esplosione. In casa, a quanto emerso, c’erano anche altri familiari del trentenne ustionato, ma non si registrano altri feriti.

La notizia dell’esplosione nella notte ha fatto il giro di Marina, dei gruppi social e di whatsapp. Prima residenti e villeggianti hanno sentito il boato, poi dopo qualche minuto i rumori delle sirene delle ambulanze e delle forze dell’ordine. Inizialmente qualcuno aveva ipotizzato lo scoppio di una bombola a gas, ma è emerso poi che appunto a provocare l’esplosione sarebbe stato del materiale pirotecnico che la vittima stava maneggiando.