Esplode bombola di gas in provincia di Oristano: morti due coniugi anziani

Due anziani coniugi sono morti nell’esplosione di una bombola di gas nel loro appartamento. L’allarme è stato dato dal figlio della coppia.

Nella notta la bombola di una stufa a gas è esplosa uccidendo una coppia di anziani nell’Oristanese

L'esplosione di una bombola di gas a Ghilarza, in provincia di Oristano, ha causato la morte della coppia di anziani coniugi proprietari dell'appartamento. A dare l'allarme è stato il figlio della coppia. L'esplosione si è verificata questa notte a causa del malfunzionamento di una stufa a gas. Ssecondo le prime ricostruzioni, all'arrivo dei soccorsi il padre era già morto, mentre la donna è deceduta poco dopo l'intervento dei paramedici. L'incidente si sarebbe verificato in un contesto di fragilità sociale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell'ordine per accertare le esatte cause dell'esplosione.

Articolo in aggiornamento