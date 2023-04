Esplode bombola del gas nell’appartamento, 4 persone ferite: gravi mamma e figlio 12enne Esplode bombola del gas in un appartamento di Tortorici, nel Messinese. Almeno 4 persone sarebbero rimaste ferite e due – mamma e figlio 12enne – sarebbero in gravi condizioni. Coinvolti anche un minore di 15 anni e un uomo che in quel momento si trovava in casa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto di repertorio

Una bombola del gas è esplosa nella serata di ieri, venerdì 7 aprile, a Tortorici, nel Messinese. Sono 4 le persone rimaste ferite nell'incidente: tra queste anche una mamma, il figlio adolescente e il cugino di 15 anni. Mamma e figlio sono stati trasportati in elisoccorso nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'accaduto, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'abitazione. Il 118, invece, si è occupato di assistere i feriti.

Stando a quanto reso noto finora, l'esplosione sarebbe avvenuta in contrada Ilombati. L'incidente potrebbe essere stato provocato da una piastra elettrica utilizzata per il riscaldamento. I due feriti sono stati trasportati al Centro grandi ustionati e ricoverati in prognosi riservata. Entrambi avrebbero riportato ustioni di secondo e terzo grado: la donna su quasi tutto il corpo, mentre l'adolescente su mani, volto e gambe. Le loro condizioni sarebbero molto gravi.

Lievemente feriti un uomo, che si trovava in casa con i due ustionati gravi. Meno preoccupanti anche le condizioni del secondo minore. I due sarebbero stati ricoverati a Sant'Agata di Militello, ma per loro si valuta il trasferimento con l'elisoccorso in un'altra struttura ospedaliera.