Esce vivo dall’auto che si ribalta ma viene falciato da un’altra vettura: Christian muore a 29 anni Incidente sulla statale 16 adriatica Maglie-Lecce: morto a 29 anni Christian Stomeo. La sua Opel si è ribaltata procurandogli lievi ferite, un’auto ha colpito la vettura e ha fatto volare il ragazzo contro un albero, procurandogli una morte istantanea.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia nelle scorse sulla Maglie-Lecce, in Puglia: un ragazzo di 29 anni, Christian Stomeo, originario di Scorrano ma residente a Martano, è morto in seguito a un doppio incidente stradale. Dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava, una Opel Corsa, si è ribaltata, ne è uscito dall'abitacolo con lievi ferite, ma poi un'altra vettura ha centrato la sua macchina a centro strada e lo ha sbalzato contro un albero, uccidendolo sul colpo. È successo all'altezza del km 975,300 in località Zollino. Con lui c'era una ragazza di 31 anni, che, trasferita in ospedale in codice giallo, è stata ricoverata con lievi ferite.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’auto con i due giovani si sia ribaltata nei pressi di un restringimento sulla statale 16 Adriatica per lavori in corso. Quindi, mentre i due ragazzi si trovavano fuori dall’auto, altri due mezzi avrebbero scansato la loro vettura rimasta a centro strada, prima che una terza auto la colpisse in pieno e sbalzasse il ventinovenne contro l’albero. Per Stomeo, purtroppo, ogni tentativo di salvarlo è risultato vano: è morto sul colpo. Il conducente dell'auto che lo ha travolto si è fermato per prestare soccorso, ma per il giovane non c'è stato niente da fare.

Sul posto, oltre i vigili del fuoco ed ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della sezione di polizia stradale, che si sono messi subito al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Le indagini sono già partite, a cominciare dagli accertamenti alcolemici e tossicologici sugli occupanti dei due mezzi. La strada, chiusa per gli accertamenti del caso, è stata riaperta poco dopo.