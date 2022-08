Esce per portare a spasso il cane, cade e viene trafitto da un palo: 38enne in gravi condizioni Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Maggiore di Parma dopo esser stato trafitto da un paletto di una recinzione in seguito a una caduta accidentale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 38enne è stato trafitto da un paletto di una recinzione dopo essere uscito dalla sua abitazione di Travo, in provincia di Piacenza, per portare a spasso il cane. I fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte di ieri, mercoledì 24 agosto.

Il giovane è uscito da casa per portare il cane a fare la consueta passeggiata intorno all'isolato e ha attraversato un terreno poco lontano dalla sua proprietà.

Per cause ancora da accertare, il 38enne è caduto accidentalmente sulla recinzione ed è stato trafitto da uno dei paletti. Stando alle informazioni diffuse sul caso, la vittima avrebbe riportato una gravissima lesione alla trachea.

I sanitari, giunti immediatamente sul posto con l'ambulanza, lo hanno trovato in condizioni disperate. Il 38enne è stato subito trasportato in ospedale dal personale della Pubblica assistenza di Ponte dell'Olio.

Ricoverato d'urgenza presso il nosocomio Guglielmo da Saliceto di Piacenza, l'uomo è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale Maggiore di Parma proprio a causa delle gravissime ferite riportate.

Le sue condizioni di salute restano purtroppo preoccupanti. A indagare sulla dinamica dei fatti saranno i carabinieri di Rivergaro, giunti sul posto subito dopo l'intervento del 118. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno ascoltato anche le testimonianze di alcuni residenti della zona.

Non è chiaro infatti chi abbia lanciato l'allarme: secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorritori sarebbero stati alcuni cittadini che hanno sentito il cane abbaiare disperatamente. Il 38enne infatti avrebbe perso i sensi subito dopo la grave caduta.

I residenti sono rimasti accanto al 38enne ferito fino a quando non sono accorsi sul posto i sanitari del 118. L'uomo resta in ospedale in prognosi riservata. Ulteriori informazioni saranno rese pubbliche nelle prossime ore.