video suggerito

Esce per delle commissioni e lascia la figlia di 3 anni sola in casa: arrestata per abbandono di minore Una donna di 40 anni è stata arrestata a Torino per abbandono di minore dopo aver lasciato la propria bimba di 3 anni a casa da sola. La mamma della piccola ha raccontato ai carabinieri, intervenuti sul posto per soccorrere la minore che piangeva, di essere andata via mentre dormiva per fare delle commissioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 40 anni è uscita di casa lasciando sola la propria bimba di 3 anni. Quando la mamma 40enne ha fatto ritorno nell'abitazione, ha trovato ad attenderla i carabinieri che l'hanno arrestata per abbandono di minore. La storia arriva dal quartiere torinese di Barriera di Milano. I vicini di casa della 40enne hanno allertato le forze dell'ordine intorno alle 20 di sera, quando la bimba ha cercato di affacciarsi alla finestra piangendo disperata per l'improvvisa solitudine.

A chiamare i carabinieri sono stati diversi residenti del quartiere e più di un vicino di casa. Le forze dell'ordine si sono subito recate sul posto e hanno trovato la piccola ancora in lacrime. La bimba era nel suo un appartamento, con le finestre lasciate forse aperte dalla madre per permettere il ricircolo dell'aria.

Una volta giunti nei pressi del condominio, i militari hanno suonato al campanello senza però ricevere alcuna risposta. Poco prima che la pattuglia arrivata sul posto chiamasse i rinforzi per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, la 40enne è tornata a casa. Alla vista della folla di vicini preoccupati e dei carabinieri, ha raccontato di essere uscita per fare una commissione e che in quel momento la figlia stava dormendo. "Non immaginavo che si sarebbe svegliata" avrebbe detto alle forze dell'ordine poco prima di riabbracciare la bimba per consolarla.

Leggi anche Bimbo di 3 anni muore annegato nella piscina della sua casa a Palermo

La 40enne è stata arrestata per abbandono di minore per aver lasciato la figlia da sola per oltre un'ora. Il caso è approdato sulla scrivania del sostituto procuratore Laura Longo, che ha chiesto al gip di convalidare l’arresto della 40enne e disporre una misura cautelare nei suoi confronti, sottolineando il rischio di reiterazione del reato. La donna, assistita dagli avvocati Ilaria Dionisio e Alessandro Petito, comparirà nei prossimi giorni davanti al giudice e potrà raccontare la sua versione dei fatti su quanto successo. La bimba è per ora stata affidata alle cure della zia.

Il caso rischia di essere segnalato anche al Tribunale dei minori: la peruviana è seguita da tempo dai servizi sociali.