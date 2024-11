Esce di strada con l’auto e si schianta contro un muretto: morto a 54 anni il cantautore Antonio Seripierri

video suggerito

È morto in un incidente stradale nella mattinata di mercoledì 6 novembre il cantautore polignanese Antonio Maria Seripierri, in arte U' Bronx. L'uomo, 54 anni, viaggiava da solo alla guida di una Ford Fiesta e, per cause da accertare, sarebbe uscito fuori strada finendo contro un muretto alla periferia di Polignano, sulla complanare verso Monopoli.

A cura di Eleonora Panseri

Antonio Maria Seripierri, 54 anni, il cantautore era conosciuto come U' Bronx.

È morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 6 novembre, il cantautore polignanese Antonio Maria Seripierri, in arte U’ Bronx.

L'uomo, 54 anni, viaggiava da solo alla guida di una Ford Fiesta e, per cause da accertare, sarebbe uscito fuori strada finendo contro un muretto alla periferia di Polignano, sulla complanare verso Monopoli.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dell'Anas per la gestione della circolazione, che ha subito rallentamenti, e per consentire il ripristino della viabilità. Nel luogo dove è avvenuto l'incidente sono arrivati anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.

I militari dell'Arma stanno indagando per far luce sulla dinamica. Non è infatti ancora chiaro se il 54enne sia uscito di strada per una distrazione o un malore improvviso

Tantissimi i messaggi diffusi sui social dalle persone che conoscevano il cantautore e la sua musica. “Non ho parole, la tua musica resterà per sempre nel mio cuore”, ha scritto Vito Pietro, trombettista, con cui il cantautore polignanese Seripierri aveva collaborato per la realizzazione del primo album “L’uomo chitarra”.

"Che dolore immenso – scrive un altro amico – un ragazzo meraviglioso, un cuore grande, un sorriso e uno spirito luminoso, un genio della chitarra. Ricordo con immensa commozione quante cantate e schitarrate ci siamo fatti da ragazzi".

"Ci siamo salutati per l'ultima volta lunedì dal tabaccaio. Sarà strano da domani andare lì e non trovarti. Mi dispiace tantissimo, buon viaggio, Antonio. Rimarrai sempre una delle icone di Polignano", è il commento di un altro conoscente.

"Non so dove vadano le anime quando il corpo muore, ma mi piace pensare che tu sia andato da qualche parte a suonare e cantare, come piaceva a te. Riposa in pace, Antonio", scrive un altro utente su Facebook, allegando al messaggio un video di una delle canzoni di U' Bronx, dal titolo ‘Verso Sud'.