video suggerito

Esce di casa per fare una passeggiata, Vincenza Genchi trovata morta in un bosco: disposta l’autopsia È uscita di casa per fare una passeggiata a Castelbuono, in provincia di Palermo, ma non è rientrata. Oggi, venerdì 3 gennaio, il corpo della 77enne Vincenza Genchi è stato ritrovato in un bosco. La tragica scoperta è avvenuta dopo ore di ricerche. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È uscita di casa per fare una passeggiata a Castelbuono, in provincia di Palermo, ma non è rientrata. Oggi, venerdì 3 gennaio, il corpo senza vita della 77enne Vincenza Genchi è stato ritrovato in un bosco.

La tragica scoperta è avvenuta dopo diverse ore di ricerche. Il cadavere della donna è stato localizzato nei pressi del ponte dello Scondito e recuperato grazie all’intervento delle unità di ricerca, dei Carabinieri e di squadre cinofile specializzate.

Le operazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino di oggi. A lanciare l'allarme, ad allertare le forze dell'ordine e a far scattare le ricerche è stata la figlia della 77enne, preoccupata per il mancato rientro a casa della madre.

Dopo aver ricevuto la segnalazione della donna, la Prefettura ha immediatamente attivato il piano per le persone scomparse, mobilitando diverse unità di ricerca, squadre cinofile specializzate e numerosi volontari.

L'impiego dei cani da ricerca e il coordinamento tra le diverse squadre hanno permesso di localizzare il corpo della donna, trovato senza vita in una zona boschiva nelle vicinanze del ponte, dove la 77enne si era recata per fare una passeggiata.

Subito dopo il ritrovamento della salma, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri insieme al medico legale per accertare le cause della morte di Vincenza Genchi. Al momento non è stato reso noto se sul corpo della donna siano stati rinvenuti segni riconducibili a una morte violenta.

La Procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia sul cadavere nel tentativo di fare piena luce sulla dinamica del decesso e ricostruire gli ultimi momenti di vita della 77enne. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e si attendono i risultati degli esami autoptici che verranno svolti nei prossimi giorni. Le indagini sono in corso.