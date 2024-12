Esce di casa e scompare, si cerca in Veneto ragazza di 14 anni. La famiglia: “Vogliamo sapere che stai bene”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione a San Michele al Tagliamento (Venezia) dove sono in corso le ricerche di un ragazza di 14 anni che è scomparsa da casa da venerdì. Come riporta Il Gazzettino, la giovane, di origine rumena, è uscita due giorni fa senza dare spiegazioni e da allora ha fatto perdere le sue tracce.

La famiglia ha immediatamente sporto denuncia agli organi competenti e si sono attivate le ricerche. È stato anche azionato, tramite la Prefettura, il piano metropolitano di ricerca delle persone scomparse: il protocollo prevede il coinvolgimento di una serie di forze dell'ordine operative, dai carabinieri alla polizia passando per i vigili del fuoco, per cercare di trovare quanto prima la ragazzina. Le ricerche sono effettuate in Veneto, ma potrebbero spingersi anche oltre, verso il Friuli Venezia Giulia.

Al momento non si esclude nulla, neppure che la 14enne si sia allontanata volontariamente. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi recata da qualche amico. Le forze dell'ordine sono comunque al lavoro per cercare di capire cosa sia successo nei minuti precedenti alla scomparsa, anche sentendo le testimonianze di amici e parenti. Gli investigatori stanno anche analizzando i contatti della giovane per capire se ci siano stati messaggi o segnali che possano offrire ulteriori spunti.

In ansia la famiglia, con i genitori che le hanno rivolto un appello: "Torna a casa, ti aspettiamo. Qualsiasi cosa sia successa, vogliamo solo sapere che stai bene". Appello che hanno effettuato anche alla comunità, affinché chiunque abbia informazioni utili a ritrovare la ragazzina si faccia avanti. Al momento, non ci sarebbero indicazioni che lascino ipotizzare situazioni di pericolo immediato, anche se la preoccupazione cresce con il passare delle ore.