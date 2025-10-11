Esce di casa con un machete e colpisce la prima persona che incontra: gravissimo il suo vicino di casa

Un uomo di 67 anni è stato aggredito a colpi di machete mentre si trovava in strada Davagna in località Mareggia, nell’entroterra genovese: si trova in codice rosso. L’aggressore è stato fermato, è un vicino di casa della vittima.

Attimi di paura nel Comune di Davagna in località Mareggia, nell'entroterra genovese. Qui un uomo di 67 anni è stato aggredito a colpi di machete mentre si trovava in strada: l'aggressore sarebbe un 40enne, nonché suo vicino di casa. Subito è stato dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i carabinieri di Chiavari e i sanitari del 118: la vittima si trova ora in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Intanto l'aggressore è stato fermato dai militari.

Ora si sta indagando per cercare di capire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni e dalle testimonianze di chi ha visto tutto, il 40enne era in un forte stato alterato e sembrerebbe che sia uscito di casa con l'intento di colpire la prima persona che trovava. Sulla sua strada ha trovato il vicino di casa. Non ci sarebbe stato dunque un motivo: nessuna lite e nessuna discussione pregressa. Ma si continua a indagare.

Lo scorso maggio è avvenuta un'altra aggressione a colpi di machete: nel parcheggio del supermercato Conad di San Sisto, frazione di Perugia, quattro uomini, muniti di machete e katane, avrebbero ferito una vittima. A riprendere tutto il pestaggio sarebbero state le telecamere di sorveglianza: si vedono i criminali colpire un uomo alle gambe, alle mani e alla testa. La vittima avrebbe provato a reagire durante il pestaggio, è stata salvata poi dal personale del 118.

Gli aggressori dovranno difendersi dall'accusa di tentato omicidio: "Le modalità, la violenza e le zone colpite sono compatibili con un'azione indirizzata alla morte del soggetto", aveva spiegato il giudice per le indagini preliminari.