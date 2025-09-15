Esce dall’ospedale e viene investito da un treno ad Ancona: 48enne muore sui binari

Un uomo di 48 anni è morto sui binari della stazione di Ancona dopo essere uscito dall’ospedale in cui era ricoverato. L’uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito.

Immagine di repertorio

Un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un treno ad Ancona. L'uomo di origini ucraine era appena uscito dall'ospedale dove era ricoverato e intorno alle 9.45 del mattino si trovava nei pressi dei binari di Torrette. A investirlo è stato il treno regionale Jesi-Ancona (23796).

Non è chiaro se l'uomo si sia gettato spontaneamente sui binari. Dopo l'incidente, la circolazione dei treni è stata interrotta per circa un'ora e 20 in entrambe le direzioni per permettere alle autorità di effettuare tuti i rilievi del caso.

Alla stampa non sono state rese note le generalità della vittima, della quale si conoscono solo le origini e il recente ricovero in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco, la Polfer e i sanitari del 118. Il convoglio è rimasto fermo fino alle 11.19, quando è ripartito in direzione Ancona.

L'interruzione della circolazione dovuta alla necessità di effettuare i rilievi del caso ha portato a disagi e ritardi sulla linea adriatica, anche in Abruzzo.

In aggiornamento