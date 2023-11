Esce da scuola, sale sul bus ma non rientra a casa: scomparso nel Vicentino il 16enne Serghei Magrin Dalle 16.30 di giovedì 23 novembre non si hanno più notizie di Serghei Magrin, 16 anni, residente a Schiavon (Vicenza). Dopo essere uscito da scuola e aver preso l’autobus per tornare a casa, lo studente è scomparso nel nulla. Il segnale del suo cellulare è stato rilevato per l’ultima volta in località Mason Vicentino. In corso le operazioni di ricerca.

A cura di Eleonora Panseri

Sono ore di apprensione per Serghei Magrin, 16enne scomparso nel pomeriggio di giovedì 23 novembre. Il ragazzo, che risiede a Schiavon, in provincia di Vicenza, è uscito da scuola e ha preso l'autobus per rientrare a casa, intorno alle 16.30. Ma non ha mai raggiunto la sua abitazione ed è sparito nel nulla. Come si legge su Il Gazzettino, l'ultima volta è stato visto a Longa di Schiavon, nel Vicentino.

Il giovane ha i capelli biondi corti, un fisico atletico e potrebbe indossare gli occhiali. Negli appelli condivisi sui social si legge: "In caso di avvistamento contattare il 112 o il numero messo a disposizione dalla famiglia: 338.1793256".

Le operazioni di ricerca

Già nella giornata di ieri i vigili del fuoco si sono attivati con le operazioni di ricerca, che fanno campo base in località Mason Vicentino, nel comune di Colceresa (Vicenza). Qui sarebbe stato rilevato per l'ultima volta il cellulare di Serghei.

Dopo l'avvio da parte della Prefettura del piano per le ricerche di persone scomparse, il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, della centrale di Vicenza e la squadra proveniente dal comando di Varese, dotate di tecnologia Dedalo, utile per agganciare il telefono della persona scomparsa, sono proseguite anche durante la notte.

Stamattina invece sono state impiegate anche le unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, esperti in topografia applicata al soccorso e il reparto volo con l’elicottero DragoVF149 di Venezia che a lungo ha sorvolato la zona controllando case ed edifici in disuso. In azione anche polizia locale, carabinieri e personale della protezione civile. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo.

Il governatore Zaia: "Attivate le ricerche, se avete notizie chiamate 112"

Anche il governatore Luca Zaia ha pubblicato un post sulla scomparsa del ragazzo sulla sua pagina ufficiale Facebook per aiutare le ricerche e chiedere alle persone di collaborare, nel caso in cui avessero notizie del 16enne.

Sotto all'immagine di Serghei una scritta recita: "Aiutiamo le ricerche, condividiamo!".