Esami del Dna sui vestiti di Pierina, la consulente Bruzzone: "Primi risultati ad agosto. Louis? Tranquillo" Si sono svolti quest'oggi gli accertamenti irripetibili sugli indumenti e sulla borsa di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta a Rimini nel garage dello stabile dove viveva nell'ottobre scorso. Per il delitto è indagato Louis Dassilva, unico iscritto al registro degli inquirenti dopo 8 mesi. La consulente Bruzzone: "Si dice tranquillo, impossibile che ci sia il suo Dna sulla gonna e sulla biancheria della vittima"

A cura di Gabriella Mazzeo

La criminologa Roberta Bruzzone e Louis Dassilva

Resta in via Del Ciclamino Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta a Rimini nel garage dello stabile dove viveva nell'ottobre scorso in circostanze ancora da chiarire. Quest'oggi si sono tenuti gli accertamenti irripetibili su alcuni reperti alla ricerca di tracce di Dna: sono stati analizzati i vestiti che la 78enne indossava al momento dell'omicidio, la sua biancheria intima e la sua borsetta. Oggetto di analisi anche alcune cose contenute all'interno della borsa dell'anziana.

"Louis si dice tranquillo – ha spiegato a Fanpage.it la consulente della difesa di Dassilva, la criminologa Roberta Bruzzone -. Sostiene che sia impossibile trovare tracce del suo Dna sugli indumenti di Pierina e sulla sua biancheria. Ha descritto in maniera molto dettagliata i punti nei quali ha toccato la 78enne al momento del ritrovamento del cadavere e tra le parti citate non figura assolutamente la gonna dell'anziana o le sue parti intime".

Louis Dassilva

Secondo Bruzzone, i risultati relativi agli accertamenti svolti quest'oggi potrebbero arrivare già nelle prime settimane di agosto. Il Professor Emiliano Giardina, che in passato si è occupato anche del caso di Yara Gambirasio, vorrebbe infatti depositare le prime evidenze 90 giorni dopo la verifica. "Non sarà una cosa molto lunga – ha ribadito Bruzzone -. Il Professor Giradina ha voluto concludere abbastanza in fretta le analisi con la tamponatura e la raccolta dei campioni, ora tutto dipende dai tempi di elaborazione dei laboratori. Probabilmente entro le prime settimane di agosto sapremo qualcosa".

All'appuntamento erano presenti sia i legali di Dassilva che quelli della parte offesa insieme ai relativi consulenti. La criminologa e l'avvocato Riario Fabbri, che assistono l'unico indagato iscritto al registro degli inquirenti, erano sul posto e si interfacciano costantemente con il loro assistito. "Siamo in continuo contatto con Dassilva – ha spiegato a Fanpage.it Bruzzone -. Ci ha chiesto come siano andati gli accertamenti di oggi, si dichiara tranquillo perché ha dato indicazioni molto precise sui punti dove ha toccato la vittima dell'omicidio. Il professor Giardina è un luminare nel campo e non abbiamo dubbi sulla qualità del suo lavoro. Adesso aspettiamo i risultati dell'attività svolta".