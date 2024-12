video suggerito

Entra nel Villaggio natalizio e chiede soldi a Babbo Natale, poi affronta il vigilantes e lo accoltella L'assurda sequenza nel villaggio di Babbo Natale allestito per le festività nel centro di Bari, in piazza Umberto. L'addetto alla sicurezza è stato soccorso e trasportato in ospedale ma non è grave, l'aggressore bloccato.

A cura di Antonio Palma

È entrato nel Villaggio natalizio allestito per queste festività e dopo aver fatto una foto col figurante di babbo Natale avrebbe iniziato a importunarlo chiedendo dei soldi. A questo punto, affrontato da un vigilantes, lo avrebbe aggredito accoltellandolo. È l'assurda sequenza andata in scena tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, lunedì 23 dicembre, nel villaggio di Babbo Natale nel centro di Bari, in piazza Umberto.

"È accaduto un episodio che ha scosso tutti noi, un gesto che non appartiene alla magia del Natale che desideriamo condividere con grandi e piccini" hanno commentato gli organizzatori dell'evento rassicurando sulle condizioni dell'addetto alla sicurezza ferito. L'uomo, un giovane venticinquenne, è stato soccorso e trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove fortunatamente i medici hanno escluso conseguenze gravi. La ferita da arma bianca all'addome infatti si rivelata poco profonda.

L'episodio inevitabilmente ha creato agitazione e paura in quei frangenti in cui il Villaggio di Babbo Natale era pieno di bimbi e ragazzini con famiglie, anche se fortunatamente nessun altro è rimasto coinvolto. "Vogliamo rassicurare tutti: fortunatamente l'accaduto non ha coinvolto i bambini presenti al Villaggio di Babbo Natale, e il nostro collega non è in pericolo di vita. Il nostro pensiero va a lui, con l’augurio di una pronta guarigione" assicurano gli organizzatori, senza nascondere però l'amarezza per l'accaduto: "È triste constatare che a volte la bellezza di questi momenti viene oscurata, ma non ci arrenderemo nel creare sorrisi e meraviglia".

L'autore dell'aggressione è un 50enne che è stato poi fermato e portato nel comando della polizia locale per essere interrogato ma si è sentito male ed è stato accompagnato a sua volta in ospedale. In una prima versione l'uomo ha detto di aver agito per difendersi dalla guardia dopo la lite. Secondo gli altri testimoni, però, sarebbe stato lui ad aggredire l'addetto alla sicurezza che lo stava affrontando dopo che era riuscito a introdursi nella casetta di Babbo Natale.