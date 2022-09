Entra all’Ikea di Padova e scompare, si cerca Mariam. La sorella: “Ci siamo girate e non c’era più” Scomparsa da Padova la 27enne Mariam Zaouak. L’ultima volta è stata vista domenica all’Ikea. Era con la madre e la sorella: “Ci siamo girate e non c’era più”.

A cura di Chiara Ammendola

Mariam Zaouak

Resta avvolto nel giallo il mistero della scomparsa di Mariam Zaouak, la 27enne residente a Cittadella, in provincia di Padova, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa quando è stata avvistata all'Ikea. La giovane era nel grande magazzino del colosso di arredamento svedese insieme alla madre e alla sorella quando ha fatto perdere le sue tracce: “Io e mamma ci siamo girate e Mariam non c'era più – racconta la sorella minore – ci siamo messe a cercarla, ma è come fosse svanita nel nulla”.

I carabinieri hanno immediatamente dato il via alle ricerche subito dopo aver raccolto la denuncia delle due donne che dopo aver vagato per il grande magazzino hanno realizzato che di Mariam non c'era ormai più traccia. Al momento nessuna ipotesi è esclusa: dall'allontanamento volontario fino al rapimento passando per il suicidio. “Non abbiamo assolutamente idea di cosa possa esserle successo – continua la sorella della 27enne intervistata da Il Gazzettino – stiamo ripensando ad ogni minimo particolare, ma non sappiamo trovare una risposta a quello che è accaduto”.

Di origini marocchine, Mariam è nata in Italia così come i suoi due fratelli coi quali è cresciuta proprio a Cittadella. Dalla cittadina in provincia di Padova si è spostata a Venezia dove ha conseguito una laurea all'Accademia delle belle arti. Una passione la sua che però ha faticato a trasformarsi in lavoro tanto che, come raccontano i famigliari, al di là di qualche lavoretto saltuario, non era riuscita a trovare un'occupazione stabile. E potrebbe essere questo uno dei motivi che hanno spinto la 27enne ad allontanarsi.

“In questo periodo non lavorava, era a casa. Ha fatto vari lavoretti ma in questo momento era in cerca di occupazione – continua la sorella – non è fidanzata e i rapporti familiari sono normalissimi, non ci sono assolutamente problemi”. Al momento della scomparsa Mariam aveva i capelli raccolti ma, come spiega la sorella, sono in realtà molto lunghi se sciolti. Indossava una maglietta verde e dei pantaloni abbastanza attillati neri. Non aveva una borsa ma solo il cellulare che però da domenica risulta spento.