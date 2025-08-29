Enorme incendio in Salento minaccia case e spiagge a Lecce, persone in fuga e centinaia di evacuati

L’incendio ha interessato un vasta area tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, arrivando a minacciare case, spiagge e strutture ricettive. Almeno trecento persone sono state fatte evacuare dalla zona. Sul posto decine di vigili del fuoco e due Canadair.

Un enorme incendio boschivo è divampato oggi in Salento espandendosi in poco tempo su un vasta area tra Torre Chianca e Torre Rinalda, marine di Lecce, e arrivando a minacciare case, spiagge e strutture ricettive. L'area interessata dal rogo è quella del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio dove ci sono ancora migliaia di turisti.

Le fiamme, che vanno avanti incessantemente dal pomeriggio di venerdì 29 agosto, hanno messo in fuga già centinaia di persone a Spiaggiabella e almeno trecento persone sono state fatte evacuare con l'avvicinarsi del fronte delle fiamme vero le abitazioni.

Sul posto stanno operando da ore decine di vigili del fuoco e volontari della Protezione civile nel tentativo di contenere le fiamme da terra ed evitare che si avvicinino all'abitato. In zona caos, fumo e strade bloccate ne pomeriggio quando si è capito che l'incendio era fuori controllo. Le stradine che attraversano le marine infatti sono state chiuse al transito per evitare pericoli e consentire le operazioni e anche la strada provinciale 133 è bloccata così molti che cercavano una fuga hanno imbottigliato le strade.

L’allarme tra i bagnanti è scattato intorno alle 17,30 quando il cielo si è annerito e la fuliggine è arrivata fino in spiaggia rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto stanno operando insieme due Canadair decollati da Lamezia Terme che sorvolano le case ma le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco si sono rapidamente propagate. La protezione civile ha richiesto intervento di squadre da tutta la provincia di Lecce. Le autorità raccomandano ai cittadini di non avvicinarsi alla zona e di seguire le indicazioni dei soccorritori.