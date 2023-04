Empoli, auto contro tir: muore ragazza di 25 anni, inutili i soccorsi Una ragazza di 25 anni è morta nello scontro tra l’auto che stava guidando e un tir. L’impatto su una semicurva della nuova 429, la strada che collega Empoli a Castelfiorentino.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 aprile, nell'empolese. Una ragazza di 25 anni è morta nello scontro tra l'auto che stava guidando e un tir. L'impatto tra i due mezzi è stato estremamente violento ed è avvenuto per cause ancora da accertare su una semicurva della nuova 429, la strada che collega Empoli a Castelfiorentino.

A dare immediatamente l’allarme ai soccorritori sono stati gli automobilisti che si sono trovati davanti la scena. Inutile ogni tentativo di rianimazione della giovane. Era stato allertato in un primo tempo anche l’elicottero Pegaso, che è stato poi fatto rientrare perché i sanitari hanno constatato che per la giovane vittima non c'era ormai più niente da fare. Sotto choc il camionista, di nazionalità moldava che lavora per un’azienda di trasporti italiana.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Castelfranco, la polizia di Stato e la polizia municipale di San Miniato con in appoggio la polizia municipale dell’Unione dei Comuni. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e sull’asfalto sarebbero stati individuati i segni di frenata del tir.

Le fasi di soccorso sono state lunghe e complesse per liberare la vittima dalle lamiere. L’auto, una Citroen, è andata completamente distrutta. Per il 118 è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Empoli. La nuova 429 è rimasta a lungo bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente. Il traffico è stato deviato sulla vecchia 429. L’autista del camion è stato sottoposto a controlli ed è risultato negativo ai test su droga e alcol.