Emilio Baria muore in un incidente in scooter a Natale: il fratello fu ucciso lo stesso giorno di 11 anni fa Emilio Baria, 44 anni, è morto in un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio del giorno di Natale a Montignoso (Massa Carrara). Per la famiglia si tratta del secondo gravissimo lutto: 11 anni fa il fratello del 44enne, Enrico, era stato ucciso a coltellate durante una violenta lite all’esterno di un locale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Emilio ed Enrico Baria, 44 e 30 anni.

Emilio Baria, meccanico 44enne di Montignoso, piccolo comune in provincia di Massa Carrara, è morto in un tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio del giorno di Natale. L'uomo era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un muro.

Il 44enne è deceduto a seguito del violento impatto. L‘incidente è avvenuto in via Romana Est, in località Renella, a pochi passi dalla sua abitazione, intorno alle 15 di ieri, mercoledì 25 dicembre. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi.

I sanitari del 118 si sono immediatamente recati sul posto e la centrale operativa ha attivato anche l’elisoccorso Pegaso. A nulla purtroppo è servito l'intervento dei soccorritori: il 44enne è morto sul colpo.

Per la famiglia Baria si tratta del secondo gravissimo lutto: già undici anni fa, sempre nel periodo natalizio, aveva vissuto una perdita. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2013 era morto il fratello del 44enne, Enrico, 30 anni, ucciso a coltellate durante una violenta lite avvenuta all'esterno di un locale di Massa.

Durante la rissa, oltre a Enrico Baria, fu colpito a morte anche un altro giovane, il 21enne Andrea Fruzzetti. L'aggressore, Andrea Mazzi, fu condannato a 30 anni di reclusione per omicidio volontario, sentenza confermata nel 2018 dalla Corte di Cassazione.

La notizia della morte di Emilio Baria ha sconvolto l'intera comunità di Montignoso. Il meccanico, che lascia due figlie piccole, era molto conosciuto in zona, così come era conosciuta la storia dell'omicidio del fratello. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

"Ho ricevuto una notizia che non mi sarei mai aspettata. Ti ho conosciuto poco, però ho avuto l'onore di conoscerti e rimarrei nel mio cuore", ha scritto una conoscente.

"Hai scelto la stessa data di tuo fratello per andartene. Ancora non ci credo. Ciao, Emilio, adesso sei con lui. Riposa in pace", "Ciao Emilio, hai scelto un giorno particolare per salutarci, il destino ti ha riunito a tuo fratello. Mi unisco al dolore della famiglia porgendo le mie condoglianze", hanno commentato altri utenti.