Elicottero precipita in Friuli, morto il pilota: “L’ho visto effettuare strane manovre e scomparire” Un elicottero civile è precipitato oggi a Sequals, nella zona di Solimbergo: morto il pilota. L’allarme lanciato da un testimone che ha visto il velivolo fare strane manovre e poi scomparire all’orizzonte.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia oggi in Friuli Venezia Giulia, dove un elicottero è caduto a Sequals, nella zona di Solimbergo (Pordenone). Nell'incidente è morta una persona. Secondo quanto si è appreso a precipitare nel greto del fiume Meduna è stato un velivolo civile.

Ad allertare il Nue 112 è stata una persona che ha visto roteare in maniera anomala il velivolo, prima di scomparire dall'orizzonte. Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e i Vigili del fuoco. Presenti anche i Carabinieri.

Nonostante il tentativo di atterraggio, a quanto si apprende il velivolo si è schiantato al suolo a forte velocità, disintegrandosi. Il pilota è morto all'istante. Un secondo velivolo, che probabilmente volava a poca distanza, è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente in questo momento in secca. I carabinieri stanno sentendo il pilota per capire le circostanze dell'incidente.

In aggiornamento.