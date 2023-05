Elicottero precipita a Lugo durante i soccorsi per l’alluvione in Emilia Romagna: 4 feriti Un elicottero è precipitato oggi a Lugo mentre era impegnato nelle operazioni di soccorso per l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Quattro i feriti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Tragedia sfiorata a Lugo, nel Ravennate, dopo questa mattina un elicottero è precipitato mentre era impegnato in un intervento per conto del'Enel per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo che da giorni sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna.

Secondo quanto si apprende, le quattro persone a bordo sono rimaste ferite: già estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza. Al momento si trovano negli Ospedali di Bologna e Cesena, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Il velivolo sarebbe un mezzo privato della ditta EliOssola. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero, che volava basso e si sarebbe "avvitato" precipitando, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza con violento impatto della parte anteriore.

Come disposto dalla Pm di turno Angela Scorza, i sommozzatori stanno setacciando la zona alla ricerca di strumentazione di bordo del velivolo per ricostruire l'accaduto. Al momento non sono stati rintracciati testimoni oculari. La carcassa del velivolo per ora rimarrà sul posto.

Da giorni il centro del Ravennate è alle prese con i disastri causati dal maltempo. Ancora oggi a Lugo l'acqua ha cominciato a risalire dalla parte sud della pianura, lato via Emilia, per le esondazioni del Senio e del Santerno, tra i 23 corsi d'acqua che sono straripati e che scorrono il primo ad ovest e il secondo a est della città, ed è arrivata in centro storico.

Il comune di Lugo sorge a pochi chilometri da Imola e da Castel Bolognese: nelle scorse ore nel centro della città l'acqua ha raggiunto anche livelli di un metro di altezza.