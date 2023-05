Alluvione Emilia Romagna, news di oggi: 14 morti e 1 disperso, ancora allerta meteo rossa, torna il maltempo

Continua l'emergenza maltempo in Emilia Romagna, dove anche per oggi, sabato 20 maggio, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per gran parte del Ravennate. Le precipitazioni potrebbero far di nuovo innalzare il livello dei fiumi e un violento ciclone è in arrivo dalla Tunisia. Le vittime accertate sono 14, mentre gli sfollati sono oltre 15mila.

Tra le aree più colpite dal maltempo anche quelle di Bologna, Forlì, Cesena e Faenza dove le scuole sono rimaste chiuse anche oggi in via precauzionale. Tra le situazioni più difficili quelle dei comuni nel Ravennate, dove scarseggiano cibo e acqua. Oltre mille volontari in campo per soccorrere le popolazioni in difficoltà.