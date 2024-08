Edificio crolla nella notte a Latiano, non ci sarebbero feriti e dispersi: “Evitata una tragedia” Parte di un edificio è crollato questa notte intorno alle 4 in via Francavilla a Latiano (Brindisi). I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare che non ci siano persone disperse sotto alle macerie. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Paura nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, dove parte di un grande edificio su due piani è crollato per cause ancora in via di accertamento. Si tratterebbe di un garage adibito a magazzino e al momento non risulterebbero feriti anche se i vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere al lavoro per verificare, anche con l'ausilio di cani molecolari, che non ci sia nessuno sotto le macerie.

Secondo quanto ricostruito, proprio i vigili del fuoco sarebbero stati allertati alle 03.50 dopo il crollo dell'edificio, avvenuto in via Francavilla, nella zona centrale del paese. Il rumore dovuto al crollo ha spaventato i residenti che, a decine, sono scesi in strada. A quanto si apprende nel negozio, che vende anche articoli per animali e detersivi, non ci sono allacci al gas o bombole. Parte del materiale crollato è finito sulla strada.

L'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata dalla procura di Brindisi che ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del cedimento dell'edificio. Tra i soccorritori prende sempre corpo l'ipotesi che non ci siano vittime tra le macerie, ma i vigili del fuoco continuano a scavare anche con i cani molecolari. Sul posto da ore anche il sindaco di Latiano, Mino Maiorano. "È stata evitata una tragedia", ha detto. La zona, nevralgica per la viabilità, è stata interdetta al traffico.

"Ci vorrà ancora un po' di tempo per capire le cause del crollo, per ora ci concentriamo sulla eventuale presenza di persone sotto le macerie. Tutte le informazioni raccolte finora, dalle telecamere e dalle testimonianze, ci dicono che non c'è nessuno. Ci stiamo accertando di questo anche tramite i nostri cinofili. Stiamo facendo il meglio per poter velocizzare queste operazioni e scongiurare ogni pericolo ulteriore", ha dichiarato la vicedirettrice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, Maria Consiglia Tarantini, pure presente sul luogo. Quanto alla possibilità che il crollo sia stato dovuto a una bomba, Tarantini risponde che "queste considerazioni le farà la polizia giudiziaria una volta terminata la fase dei soccorsi".