È morto il 28enne investito a Pordenone, un’auto lo ha travolto mentre era in bici È morto il 28enne travolto da un’auto a Pordenone mentre era in bici. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il 28enne travolto da un'auto a Pordenone mentre era in sella alla sua bici. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto con la vettura che lo ha investito nella tarda serata di ieri in viale Grigoletti, una delle strade centrali della città friulana. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone, il giovane di 28 anni è morto nella notte.

Le ferite erano apparse da subito gravissime: il giovane, stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, è stato sbalzato per molti metri dopo essere stato travolto dalla vettura guidata da un uomo di 35 anni del posto. È stato lui ad allertare i soccorritori dopo essersi fermato per aiutare il giovane appena investito.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di una automedica e di una ambulanza proveniente da Pordenone. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con la massima urgenza in ospedale dove è morto nella notte.

Il 35enne alla guida della vettura è stato sottoposto agli esami del caso, ed è risultato negativo all'alcoltest. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando l'automobilista: si tratta di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di un perito all'autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e ad altri accertamenti irripetibili.

La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, era residente in Abruzzo e si trovava in Friuli per lavoro. Inizialmente si era diffusa la notizia che si trattasse di un pedone, solo più tardi si è compreso che la vittime era in bici.