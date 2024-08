video suggerito

È allergica al lattosio, ma le servono una cioccolata calda col latte: muore a 13 anni a Londra La giovane londinese aveva consumato la bevanda acquistata in un locale della nota catena Costa Coffee convinta che contenesse latte di soia. Non era così. È andata in choc anafilattico ed è morta.

A cura di Biagio Chiariello

Una ragazzina di 13 anni è morta per una sospetta grave reazione allergica dopo aver bevuto una cioccolata calda in un locale della catena Costa Coffee di Londra. Hannah, allergica al lattosio, al pesce e alle uova fin da bambina, avrebbe ordinato la bevanda pensando che contenesse latte di soia, ha raccontato sua madre.

Si trovava nella sala d'attesa di un studio dentistico mentre aspettava l'appuntamento, quando ne ha bevuto appena un sorso ed ha iniziato a sentirsi male. La cioccolata infatti conteneva latte vaccino.

La madre aveva raccontato al barista dell'allergia al lattosio della figlia, ha affermato lo studio legale Leigh Day. La famiglia si è immediatamente precipitata in farmacia per chiedere aiuto. Ad Hannah è stato dato un EpiPen, cioè un autoiniettore di epinefrina, che contrasta le reazioni allergiche potenzialmente letali rilassando le vie aeree.

Ma era già troppo tardi. L'adolescente, originaria di Barking, nella zona est di Londra, è morta a seguito di uno choc anafilattico. I fatti sono avvenuti l'8 febbraio dell'anno scorso. Lunedì 12 presso la Corte del Coroner di East London si aprirà l'inchiesta per fare chiarezza sulla tragica morta della studentessa 13enne.

L'anafilassi è potenzialmente letale. È un processo durante il quale, di fatto, il proprio sistema immunitario si rivolta contro se stesso. Il corpo rilascia istamina, composto che agisce fondamentalmente come una sorta di buttafuori in una discoteca: liberandosi di tutto ciò che il corpo non vuole.

Ma queste sostanze chimiche possono portare a difficoltà respiratorie, gonfiore, orticaria e diminuzione della pressione sanguigna. I decessi per anafilassi sono comunque rari. Gli esperti stimano che ci siano meno di 10 di morti all'anno dovuti a reazioni allergiche al cibo.