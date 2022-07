Due turiste completamente nude in giro per Gallipoli: il video fa il giro dei social La passeggiata dopo il bagno all’alba fa il giro delle chat: protagoniste due turiste, filmate mentre rientravano in albergo (o nella struttura che le ospita) senza veli.

A cura di Biagio Chiariello

Turismo discutibile? Voglia di attirare l'attenzione? Provocazione sessuale? Trovata pubblicitario? Certo è che non si arresta la condivisione del video in cui si vedono due turiste passeggiare completamente nude nel centro storico di Gallipoli, in Puglia, probabilmente di ritorno dalla vicina spiaggia "delle Purità", dove forse hanno cercato un po' di sollievo dal caldo con un bagno rinfrescante, stamattina alle prime ore del giorno.

E nel loro tragitto non sono certo passate inosservate ai primi avventori presenti lungo le mura del centro storico e agli operatori del servizio d’igiene urbana.

La spiaggia "della Purità" è sicuramente quella più "alternativa" a Gallipoli. Spesso giovani e turisti bivaccano sulla sabbia, anche di notte. E non è una novità che sia tra le più gettonate per il bagno all'alba e così forse è accaduto con le due turiste: scese in spiaggia quando era già buia, sono poi ritornate nella struttura che le ospita attraversando la riviera Nazario Sauro nel cuore del centro storico.

E lo hanno fatto senza indumenti, come si vede nel video che ha fatto il giro dei social: non sono chiare le motivazioni o le circostanze della breve passeggiata che, oltre ad attrarre chi poi le ha riprese nel filmato, ha incuriosito i netturbini impegnati nel loro lavoro. “E’ arrivata l’estate…è’ arrivata!”, esclama divertito l'uomo che filma.

C’è anche chi ha collegato il fatto alla mancanza di controlli a Gallipoli.