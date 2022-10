Due giovani si appartano nel parco ma non si accorgono della telecamera: ventimila euro di multa L’episodio vede protagonisti due giovanissimi fidanzatini bolognesi, una 16enne e un ventenne, ai quali la polizia locale ha comminato una multa da diecimila euro ciascuno.

A cura di Antonio Palma

Per stare insieme e amoreggiare avevano deciso di appartarsi un parchetto pubblico della loro zona, forse pensando di essere al sicuro e lontano da occhi indiscreti. In realtà non avevano fatto i conti con i passanti le telecamere di sorveglianza che riprendono la zona in chiave anti vandalismo e che, purtroppo per i due fidanzatini, hanno ripreso i loro atteggiamenti troppo intimi mettendoli nei guai. Per la coppietta infatti è scattata una maxi multa da ben 20mila euro per il reato di atti osceni

L'episodio avvenuto nei giorni scorsi in un comune del Bolognese, San Giorgio di Piano, e vede come protagonisti due giovanissimi fidanzatini, una 16enne e un ventenne a cui la polizia locale ha comminato una multa da diecimila euro ciascuno.

I due infatti sono incappati nella nuova legge in materia di atti osceni in luogo pubblico che ha depenalizzato il reato rendendolo un illecito amministrativo ma ha previsto anche pene pecuniarie molto pesanti che vanno dai 5mila ai 30mila euro.

Leggi anche Omicidio in strada a Firenze, fermati due fratelli di 20 e 26 anni

La loro colpa infatti è quella di essersi spinti un po' troppo oltre lasciandosi andare a un rapporto orale in pieno giorno. Come ricostruisce il Resto del Carlino, era il primo pomeriggio, vi era gente in giro e il loro atteggiamento non è passato inosservato. Qualcuno ha segnalato la cosa alla polizia locale dell’Unione Reno-Galliera che ha consultato subito le telecamere piazzata sul parco che hanno confermato quanto stava accadendo.

I due a questo punto non hanno potuto negare nulla e per loro sono scattate così le maxi multe. Ora l'unica speranza è di poter vedere quantomeno alleggerimento la sanzione nel corso del procedimento amministrativo davanti al Prefetto.