Drammatico schianto in strada, Federica muore nell’auto guidata dalla figlia gravemente ferita La 59enne di Portogruaro era rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio a Fossalta di Portogruaro. Era stata subito operata ma ogni sforzo per salvarla si è rivelato vano.

A cura di Antonio Palma

Fino all'ultimo si è sperato potesse farcela ma le sue condizioni, già gravi dopo il terribile incidente stradale in cui è stata coinvolta, sono ulteriormente peggiorate nelle ultime ore fino alla tragica notizia della morte. Federica Soncin non ce l'ha fata e dopo un giorno e mezzo di agonia è morta all'ospedale dell’Angelo di Mestre, nel Veneziano dove era stata condotta e ricoverata sabato pomeriggio.

La 59enne di Portogruaro, sempre nella città metropolitana di Venezia, era rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio a Fossalta di Portogruaro, tra la laterale di via Fermi e la Statale 14, quando la vettura su cui si trovava, guidata dalla figlia, si è scontrata con un'altra auto in un impatto violentissimo in località Vado.

Lo scontro è stato così violento che le due vetture sono andate distrutte e una è anche uscita di strada finendo la sua corsa in un fossato che costeggia la carreggiata.

Estratta dalle lamiere contorte della Mercedes dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, era stata poi affidata alle cure dei sanitari del Suem 118 che ne avevano provveduto al trasporto immediato a Mestre in codice di massima gravità. Viste le gravi condizioni, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale.

La cinquantanovenne era stata subito operata ma ogni sforzo per salvarla si è rivelato vano. Purtroppo le ferite sono risultate troppo gravi, nelle scorse ore le sue condizioni si sono aggravate e Federica Soncin è morta oggi senza più riprendere conoscenza.

Resta ricoverata in gravi condizioni anche la figlia 28enne mentre meno gravi sarebbero le condizioni dell'altro automobilista coinvolto, un 29enne di Latisana. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti della Polizia locale del distretto Est di San Michele al Tagliamento.