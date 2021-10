Drammatico schianto in galleria, un morto e 4 feriti sulla statale a Cosenza A perdere la vita un uomo della zona di 68 anni, Pietrangelo Scofano residente a Fuscaldo. La morte dell’uomo ha aggiunto nuovo dolore alla famiglia già sconvolta da un terribile lutto avvenuto nei giorni scorsi. Scofano infatti è cognato di Santino Carnevale una delle vittime della tragedia del mosto di Paola.

A cura di Antonio Palma

Un morto e quattro feriti tra cui uno grave, è il drammatico bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 18 Tirrenica in Calabria. La tragedia nella prima serata di giovedì nel territorio comunale di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro tra due auto ha innescato una carambola all’interno della galleria “San Pietro e Paolo” che ha coinvolto quattro vetture. Terribile la scena che si son trovati davanti i primi soccorritori accorsi sul posto, al confine col Comune di Fuscaldo: alcune auto erano completamente accartocciate e ridotte ad un ammasso di lamiera.

Nonostante il tempestivo intervento di vigili del fuoco e sanitari del 118, per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita un uomo della zona di 68 anni, Pietrangelo Scofano residente a Fuscaldo. La morte dell’uomo ha aggiunto nuovo dolore alla famiglia già sconvolta da un terribile lutto avvenuto nei giorni scorsi. Scofano infatti è cognato di Santino Carnevale una delle vittime della tragedia del mosto di Paola in cui quattro persone hanno perso la vita a causa delle esalazioni tossiche del mosto.

Nell’incidente stradale ferite invece altre quatto presone. Tra loro una coppia di Tortora che viaggiava in auto con il figlio di 6 anni: tutti e tre feriti ma in maniera lieve. Grave invece un ragazzo di 28 anni soccorso e traportato in ospedale a Cosenza dove è stato ricoverato con prognosi riservata. La dinamica dello schianto è ora al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso sul posto dopo aver chiuso la carreggiata